المؤشر نيكي الياباني يقفز لأعلى إغلاق منذ ستة أسابيع

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طوكيو (رويترز) - قفز المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء ليغلق على أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع مدعوما بأسهم الشركات المرتبطة بالرقائق وأسهم قطاع صناعة السيارات بعد إغلاق قوي للأسهم الأمريكية ليل الاثنين ومع تراجع الين الذي دعم أسهم السيارات.

وارتفع المؤشر نيكي في أول يوم تداول في العام الجديد 1.77 بالمئة إلى 29301.79 نقطة وهو أعلى إغلاق منذ 25 نوفمبر تشرين الثاني بادئا العام الجديد على ارتفاع لأول مرة منذ 2018.

وقفز سهم تويوتا موتور 6.13 بالمئة مما دعم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ليغلق على ارتفاع 1.9 بالمئة مسجلا 2030.22 نقطة.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 3.23 بالمئة وكان أكبر مساهم في ارتفاع المؤشر نيكي تلاه سهم أدفانتيست لأشباه الموصلات بارتفاع 3.67 بالمئة ثم شين إيتسو كميكال 3.69 بالمئة.

وارتفعت أسهم قطاع السيارات 4.5 بالمئة وكان سهم تويوتا أكبر رابح وارتفع سهم هوندا موتور 3.07 بالمئة ونيسان موتور 6.17 بالمئة مع صعود سعر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر أمام الين.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)

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