الإصابات اليومية في اليابان تتجاوز الألف لأول مرة منذ ثلاثة أشهر
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طوكيو (رويترز) - ذكرت وكالة جيجي اليابانية للأنباء أن عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في اليابان تجاوزت الألف حالة للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.
وشهدت اليابان انخفاضا في عدد الإصابات في الشهور الأخيرة، ولكن الخبراء حذروا من موجة سادسة محتملة من الإصابات خلال فصل الشتاء.
(إعداد ندى صلاح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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