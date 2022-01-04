الإصابات اليومية في اليابان تتجاوز الألف لأول مرة منذ ثلاثة أشهر

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أشخاص يضعون كمامات في طوكيو يوم 24 ديسمبر كانون الأول 2021. تصوير: إيسي كاتو - رويترز
أشخاص يضعون كمامات في طوكيو يوم 24 ديسمبر كانون الأول 2021. تصوير: إيسي كاتو - رويترز

طوكيو (رويترز) - ذكرت وكالة جيجي اليابانية للأنباء أن عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في اليابان تجاوزت الألف حالة للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.

وشهدت‭‭‭ ‬‬‬اليابان انخفاضا في عدد الإصابات في الشهور الأخيرة، ولكن الخبراء حذروا من موجة سادسة محتملة من الإصابات خلال فصل الشتاء.

(إعداد ندى صلاح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز