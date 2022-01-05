النفط يغلق مرتفعا عند 80 دولارا للبرميل مع تمسك أوبك+ بزيادات الإنتاج في فبراير

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(رويترز) - قفز خام برنت القياسي العالمي يوم الثلاثاء إلى 80 دولارا للبرميل ، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني، إذ اتفقت مجموعة أوبك+ على التمسك بزيادتها المقررة لشهر فبراير بناء على مؤشرات على أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا لن يكون له سوى تأثير محدود على الطلب.

ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.02 دولار توازي 1.3 في المئة لتبلغ عند التسوية 80 دولارا للبرميل. وزادت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف لتصعد 91 سنتا توازي 1.2 في المئة لتبلغ عند التسوية 76.99 دولار للبرميل.

واتفقت+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، على التمسك بزيادتها المقررة البالغة 400 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط في فبراير شباط.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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