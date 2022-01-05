حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 292.21 مليون والوفيات 5 ملايين و800736
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 292.21 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و800736.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 830349 56280742
الهند 482017 34960261
البرازيل 619245 22305078
المملكة المتحدة 148893 13422815
روسيا 661236 10570212
فرنسا 124212 10317819
تركيا 82592 9567532
ألمانيا 112370 7218895
إيطاليا 137786 6396110
إسبانيا 89405 6294745
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
27 - العراق 24182 2094667
42 - الأردن 12765 1069549
44 - المغرب 14862 967662
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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