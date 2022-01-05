حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 292.21 مليون والوفيات 5 ملايين و800736

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 292.21 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و800736.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 830349 56280742

الهند 482017 34960261

البرازيل 619245 22305078

المملكة المتحدة 148893 13422815

روسيا 661236 10570212

فرنسا 124212 10317819

تركيا 82592 9567532

ألمانيا 112370 7218895

إيطاليا 137786 6396110

إسبانيا 89405 6294745

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

27 - العراق 24182 2094667

42 ‬‬‬‬- الأردن 12765 1069549

44 - المغرب 14862 967662

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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