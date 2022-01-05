اليابان تقول إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا على ما يبدو

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت السلطات اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت يوم الأربعاء ما يشتبه في كونه صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي، بينما ذكرت كوريا الجنوبية أن مقذوفا غير محدد تم إطلاقه.

ومن شأن الإطلاق أن يكون الأول لكوريا الشمالية المسلحة نوويا في العام الجديد، ويأتي بعد أيام من تعهد زعيمها كيم جونج أون بمواصلة تطوير الجيش للتصدي لوضع دولي غير مستقر.

وقال حرس السواحل الياباني إنه قد يكون صاروخا باليستيا. لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير معروف قبالة الساحل الشرقي، دون أن تذكر تفاصيل.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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