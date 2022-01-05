بيرانكيس يهزم جيرون في بطولة ملبورن ويواجه نادال

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ملبورن (أستراليا) (رويترز) - فاز الليتواني ريكارداس بيرانكيس الصاعد من التصفيات على الأمريكي ماركوس جيرون 7-5 و6-4 في الدور الأول من بطولة ملبورن للتنس التي تأتي ضمن الاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة يوم الأربعاء وسيلتقي في الدور المقبل مع الإسباني المخضرم رفائيل نادال في أول مباراة يخوضها الأخير منذ اغسطس آب الماضي.

في المجموعة الأولى كسر بيرانكيس إرسال جيرون ثلاث مرات ونجح في حسم المباراة بعد 90 دقيقة.

وغاب نادال عن البطولات بسبب إصابة في القدم اليسرى تسببت في إنهاء مسيرته في موسم 2021 مبكرا.

ونتيجة للإصابة انسحب نادال من بطولة ويمبلدون ومن أولمبياد طوكيو الصيفي ومن بطولة أمريكا المفتوحة وعاد للملاعب في بطولة استعراضية في أبوظبي نهاية العام الماضي.

وفي بطولة ملبورن أيضا ينافس نادال (35 عاما) الذي أصيب بكورونا في الشهر الماضي في الزوجي إلى جانب خاومي مونار وفاز معه في مباراة أمس الثلاثاء.

وفي منافسة السيدات فازت الصينية تشو لين على الأسترالية سمانثا ستوسور التي سبق لها الفوز بأمريكا المفتوحة 7-6 و7-6.

وستعتزل ستوسور منافسات الفردي بعد بطولة أستراليا المفتوحة في نهاية الشهر الجاري لكنها ستواصل اللعب على مستوى الزوجي.

وفازت الأمريكية ماديسون كيز على البريطانية هاريت دارت 6-3 و7-6 بينما فازت المصنفة الثالثة الروسية داريا كاساتكينا على مواطنتها آنا كالينسكايا بانسحاب الأخيرة عندما كانت النتيجة 6-1 و3-صفر في صالح كاساتكينا.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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