النفط يتماسك قرب 80 دولارا للبرميل بعد قرار أوبك+ الالتزام بسياسة الإنتاج

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لندن (رويترز) - تماسكت أسعار النفط يوم الأربعاء قرب 80 دولارا للبرميل بعدما قررت مجموعة أوبك+ الالتزام بهدف زيادة الإنتاج المتفق عليه في فبراير شباط، في حين يقيم المستثمرون تأثير زيادة الإصابات بكوفيد-19 بفعل انتشار المتحور أوميكرون.

وبحلول الساعة 1210 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.46 بالمئة إلى 80.37 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.38 بالمئة إلى 77.28 دولار للبرميل.

ووافقت مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، يوم الثلاثاء على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا بدءا من فبراير شباط، وهو المتبع شهريا منذ أغسطس آب.

وقال محللون في باركليز في مذكرة إنه على الرغم من أن أوبك+ قررت زيادة الإنتاج فمن المرجح أن تواجه صعوبات لتحقيق هذا الهدف نظرا لأن بعض الدول الأعضاء ومنهم نيجيريا وأنجولا وليبيا تعاني من مشاكل في زيادة الإنتاج.

وسجلت الولايات المتحدة نحو مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين في أعلى حصيلة يومية في العالم كما أن الرقم يعادل تقريبا مثلي عدد الإصابات القياسية التي سجلتها الولايات المتحدة قبل أسبوع.

وكشفت بيانات عن زيادة حادة في المخزونات الأمريكية في الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثر بدوره أيضا على الأسعار.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء ارتفاع مخزونات البنزين 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 4.4 مليون برميل.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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