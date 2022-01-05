المؤشر نيكي الياباني يغلق على ارتفاع مع صعود أسهم سوني وتويوتا

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طوكيو (رويترز) - أغلق مؤشر نيكي الياباني على ارتفاع طفيف يوم الأربعاء إذ فاقت مكاسب الأسهم القيادية مثل مجموعة سوني وتويوتا موتور تراجع شركات التكنولوجيا ذات الثقل بسبب مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت أسرع من المتوقع.

أغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.1 بالمئة إلى 29332.16 نقطة يوم الأربعاء بعد تراجعه أكثر من مرة خلال اليوم، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.46 بالمئة إلى 2039.27 نقطة.

ونزل مؤشر الشركات الناشئة بنسبة خمسة بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ مايو أيار 2020 إذ أثار احتمال رفع الفائدة الأمريكية في وقت قريب عمليات بيع للأسهم غالية الثمن.

وارتفع سهم شركة تويوتا 2.57 بالمئة مواصلا ارتفاعه بعد أن تفوقت مبيعاتها من السيارات على مبيعات جنرال موتورز في الولايات المتحدة في 2021 لتصبح هذه المرة الأولى التي لا تقود فيها الشركة الأمريكية مبيعات السيارات في الولايات المتحدة لعام كامل منذ 1931.

وقفز سهم سوني 3.6 بالمئة ليصبح أكبر مساهم في صعود المؤشر نيكي بعد أن كشفت المجموعة عن خطط تأسيس شركة في الربيع لإنتاج السيارات الكهربائية.

وكان قطاع التأمين أكبر رابح وارتفعت أسهمه 3.16 بالمئة.

وهبطت أسهم شركات التكنولوجيا فنزل سهم طوكيو إلكترون 1.4 بالمئة وهبط سهم إم3 منصة الخدمات الطبية 6.43 بالمئة وسهم تيرومو للمعدات الطبية 2.17 بالمئة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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