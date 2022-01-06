رئيس وزراء اليابان يحث الشركات على رفع الأجور 3% أو أكثر

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رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يتحدث أمام وسائل الإعلام في مقر إقامته الرسمي، طوكيو، اليابان في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2021. يوشيكازو تسونو / رويترز.

طوكيو (رويترز) - دعا رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الأربعاء جماعات الضغط التجارية والنقابات إلى العمل معًا ”لعكس اتجاه هبوطي بجرأة“ في أجور العمال حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق ما وصفته بعصر ”الرأسمالية الجديدة“.

كانت الشركات اليابانية، التي يساورها القلق منذ فترة طويلة بشأن فقدان العملاء وانخفاض حصتها في السوق في الوقت الذي تكافح فيه البلاد بالفعل من الانكماش، تتوخى الحذر بشأن زيادة الأجور على مر السنين، حيث لجأ الكثيرون إلى شد الحزام لخفض التكاليف، مع تثبيت أجور الموظفين لعقود.

ومنذ انتخابه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حث كيشيدا الشركات اليابانية التي تعافت أرباحها إلى مستويات ما قبل وباء ”كورونا“، على رفع الأجور بنسبة 3% أو أكثر بهدف تحقيق دورة من النمو وتوزيع الثروة.

وقال كيشيدا في اجتماع بمناسبة العام الجديد في رينجو، الاتحاد العمالي الرئيسي في البلاد ”سوف نتعامل بشكل مباشر مع توزيع الثروة تجاه الطبقة الوسطى. سننشئ دورة حميدة من خلال توزيع ثمار النمو، مما يؤدي إلى النمو التالي“.

”في مفاوضات العمل الربيعية المقبلة، أتوقع أن تتحقق زيادات في الأجور مناسبة لعصر الرأسمالية الجديدة“.

أصبح كيشيدا أول رئيس وزراء منذ 9 سنوات يحضر حدثرينجو للعام الجديد.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن كيشيدا، في وقت سابق، في تجمع منفصل، زاد الضغط على جماعات الضغط التجارية الثلاث في البلاد، بما في ذلك أكبر جماعات الضغط في اليابان، بما في ذلك اتحاد العمالالياباني، لاتخاذ ”موقف صارم“ تجاه تنفيذ زيادات في الأجور.

قال كيشيدا إن رفع الأجور ”مهم للغاية“ لأن التعافي القوي من جائحة كورونا يتطلب توزيع الثروة على الطبقة الوسطى، وفقًا لوكالة الأنباء.

ونقل عن كيشيدا قوله ”حان الوقت الآن لتحويل المرحلة بعيدا عن دورة الانكماش الناجم عن الانكماش نحو دورة حميدة للنمو وتوزيع الثروة“.

كثفت الحكومة من جانبها دعمها من خلال تقديم إعفاءات ضريبية في حزمة اقتصادية تم طرحها في نوفمبر لحث الشركات على رفع الأجور.

ومع ذلك ، يُنظر إلى الزيادة الضخمة في الأجور على أنها مهمة شاقة بالنظر إلى أن حتى الشركات اليابانية الكبرى واتحاداتها العمالية قد اتفقت على زيادات سنوية في الأجور بنسبة 2٪ فقط في السنوات الأخيرة. في العام الماضي، عرضت الشركات اليابانية الرائدة أقل زيادة في الأجور منذ ثماني سنوات حيث أضر الوباء بأرباح الشركات.

(النص الأأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)