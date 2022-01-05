زيادة إصابات كورونا إلى مثليها في أوكيناوا اليابانية وبحث إجراءات طارئة

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طوكيو (رويترز) - أصبحت جزيرة أوكيناوا اليابانية يوم الأربعاء بؤرة انتشار جديدة لفيروس كورونا حيث زادت الإصابات لأكثر من مثلي عددها يوم الثلاثاء ويدرس المسؤولون فرض تدابير عاجلة للسيطرة على الوضع.

وزادت حالات الإصابة الجديدة في المقاطعة الواقع في جنوب اليابان من 225 حالة يوم الثلاثاء إلى 623 حالة يوم الأربعاء، وهو أكبر عدد منذ أغسطس آب، عندما كانت اليابان في ذروة الموجة الخامسة والأكبر من جائحة كوفيد-19.

وقال ديني تاماكي حاكم أوكيناوا يوم الأربعاء للصحفيين إن أوكيناوا دخلت في الموجة السادسة من التفشي والسبب في ذلك هو متحور أوميكرون شديد العدوى.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل إجمالي 1191 حالة إصابة بمتحور أوميكرون في اليابان، منها 479 حالة عدوى محلية، بدءا من يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول محلي إن خبراء الصحة في أوكيناوا سيجتمعون في وقت لاحق يوم الأربعاء لتحديد ما إذا كان من الضروري طلب فرض تدابير عاجلة من قبل الحكومة المركزية.

وستتضمن التدابير تحديد ساعات عمل المطاعم والحانات.

وارتفعت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في اليابان متجاوزة ألفي حالة يوم الأربعاء وهو أكبر عدد منذ 26 سبتمبر أيلول وفقا لإحصاء نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن.إتش.كيه.

(إعداد ندى صلاح للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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