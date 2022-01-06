الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار قبيل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي

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(رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بدعم من تراجع الدولار وانحسار المخاوف بشأن المتحور أوميكرون السريع الانتشار ومع تحول التركيز إلى التضخم قبيل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر ديسمبر كانون الأول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1823.70 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 1655 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.57 بالمئة إلى 1825 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، وهو ما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى.

وتترقب الأسواق تفاصيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي التي ستصدر الساعة 1900 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء وقد تلقي الضوء على خطة البنك المركزي الأمريكي لرفع الفائدة وتخفيف إجراءات التحفيز التي كانت الجائحة دافعا إلى اتخاذها.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.28 بالمئة إلى 23.09 دولار للأوقية. وقفز البلاتين 2.25 بالمئة إلى 993.54 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 1.56 بالمئة إلى 1899.40 دولار للأوقية.

(إعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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