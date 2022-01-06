اليابان تطلب من الولايات المتحدة اتخاذ تدابير مضادة لفيروس كورونا في القواعد العسكرية في البلاد - كيودو
أخبار اليابانمجتمع
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
طوكيو (رويترز) - ذكرت وكالة كيودو للأنباء يوم الخميس أن اليابان طلبت من الولايات المتحدة تعزيز الإجراءات المضادة لفيروس كورونا في المنشآت العسكرية داخل اليابان، بما في ذلك القيود المفروضة على مغادرة الأشخاص القاعدة.
وقالت كيودو إن الطلب جاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)
قوات الدفاع الذاتي العلاقات اليابانية الأمريكية قواعد الجيش الأمريكي رويترز