اليابان تطلب من الولايات المتحدة اتخاذ تدابير مضادة لفيروس كورونا في القواعد العسكرية في البلاد - كيودو

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جنود أمريكيون يرتدون أقنعة واقية للوجه أمام طائرات النقل C-130 خلال مناورة عسكرية وسط تفشي مرض فيروس كورونا، في قاعدة يوكوتا الجوية الأمريكية في فوسا، على مشارف طوكيو، اليابان، 21 مايو/ أيار، 2020.رويترز/ إيسى كاتو.

طوكيو (رويترز) - ذكرت وكالة كيودو للأنباء يوم الخميس أن اليابان طلبت من الولايات المتحدة تعزيز الإجراءات المضادة لفيروس كورونا في المنشآت العسكرية داخل اليابان، بما في ذلك القيود المفروضة على مغادرة الأشخاص القاعدة.

وقالت كيودو إن الطلب جاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)