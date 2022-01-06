شيانتيك حاملة اللقب تفوز على فرنانديز وتواجه أزارينكا في أديليد

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أديليد (أستراليا) (رويترز) - تأهلت إيجا شيانتيك حاملة اللقب إلى دور الثمانية ببطولة أديليد الدولية للتنس بعد تغلبها 6-1 و6-2 على ليلى فرنانديز وصيفة بطلة أمريكا المفتوحة يوم الخميس لتواجه فيكتوريا أزارينكا الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى في دور الثمانية.

وسيطرت شيانتيك، بطلة فرنسا المفتوحة 2020، على المباراة منذ التعادل 1-1 في المجموعة الأولى واستغلت سوء ضربات فرنانديز لتحسم المواجهة في 75 دقيقة.

وسددت اللاعبة البولندية، المصنفة الخامسة في أستراليا المفتوحة، 17 ضربة ناجحة ضد منافستها البالغ عمرها 19 عاما ولم تواجه أي فرصة لكسر إرسالها وعززت سجل انتصاراتها في أديليد إلى سبع مباريات متتالية.

وقالت شيانتيك البالغ عمرها 20 عاما "لعبت ضد لاعبة صغيرة السن وهو أمر جديد بالنسبة لي. إنها موهوبة ولعبت في نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى لذا كنت أعلم صعوبة المباراة.

"شعرت بالثقة وأنا سعيدة بحسم المباراة سريعا ولم أفقد تركيزي".

وتلعب شيانتيك، التي نالت اللقب في العام الماضي على حساب بليندا بنتشيتش، ضد فيكتوريا أزارينكا بعد فوز المصنفة الأولى عالميا سابقا على الأسترالية بريسيلا هون المشاركة ببطاقة دعوة بنتيجة 6-3 و7-5.

وكانت هون فازت على بترا كفيتوفا في الدور الأول يوم الاثنين لكنها خسرت في نحو 90 دقيقة أمام أزارينكا.

وقالت شيانتيك إنها تتطلع للمواجهة ضد أزارينكا التي فازت بلقبيها في البطولات الأربع الكبرى في ملبورن بارك.

وأضافت شيانتيك عن منافستها البالغ عمرها 32 عاما "أحب مواجهة لاعبة صاحبة خبرة لأنه تحد بالنسبة لي.

"لدي استعداد مختلف عند مواجهة مثل هؤلاء اللاعبات لأني تابعتهن عندما كنت أصغر سنا. هذا يوضح تطوري كما أكن لهن احتراما كبيرا".

وتلعب صوفيا كينين المصنفة السادسة ضد الأسترالية أيلا تومليانوفيتش في الدور الثاني في وقت لاحق من اليوم الخميس فيما تلعب اليابانية ميساكي دوي ضد الروسية أنستاسيا جاسانوفا.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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