الذهب يهبط بعد ارتفاع عوائد السندات بفعل محضر مجلس الاحتياطي

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(رويترز) - تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر كانون الأول إلى رفع أسرع وتيرة لأسعار الفائدة لكبح التضخم.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1805.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0430 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1806.40 دولار.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب تحوطا في مواجهة التضخم المرتفع ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2021 وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 22.62 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.9 بالمئة إلى 974.24 دولار للأوقية، في حين هبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1853.74 دولار للأوقية.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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