نادال يكثف استعداداته لبطولة أستراليا بالفوز على بيرانكيس في ملبورن

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ملبورن (رويترز) - كثف رفائيل نادال استعداداته لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس هذا الشهر بالفوز 6-2 و7-5 على الليتواني الصاعد من التصفيات ريكارداس بيرانكيس في الدور الثاني لبطولة ملبورن يوم الخميس.

وفي أول مباراة رسمية يخوضها في الفردي في بطولات اتحاد المحترفين منذ الخامس من أغسطس آب، لم تظهر أي علامة لهذا الغياب الطويل على أداء نادال الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى ليكسر إرسال منافسه ويتقدم 3-1 في المجموعة الأولى من المباراة التي أقيمت على ملعب رود ليفر بضربة أمامية رائعة.

وكان المصنف السادس عالميا، الذي أنهى موسمه مبكرا في 2021 بسبب إصابة في القدم اليسرى، يتحرك بسلاسة في الملعب وأنهى المجموعة الأولى لصالحه في 31 دقيقة.

لكن الأمور لم تكن سهلة في المجموعة الثانية حيث تبادل اللاعبان كسر الإرسال مبكرا.

وتقدم نادال 5-2 لكن بيرانكيس عاد في النتيجة ليتعادل 5-5 قبل أن يرفع اللاعب الإسباني إيقاعه ليحسم الانتصار.

وقال نادال "السعادة لا تسعني بالعودة للمنافسات الرسمية ولا يوجد مكان أفضل من أستراليا لهذه العودة.

"كانت هذه أول مباراة ألعبها منذ فترة طويلة بعد أن واجهت بعض اللحظات الصعبة في 18 شهرا الماضية لكن إجمالا كان من الرائع أن أدشن هذه العودة بانتصار".

وانسحب نادال من ويمبلدون وأولمبياد طوكيو وأمريكا المفتوحة في 2021 وعاد فقط الشهر الماضي في بطولة استعراضية في أبوظبي لكنه خسر أمام آندي موراي.

وتعاون اللاعب البالغ عمره 35 عاما، والذي أصيب بكوفيد-19 الشهر الماضي، مع خاومي مونار في الزوجي هذا الأسبوع لكن الثنائي انسحب من لقاء يوم الخميس أمام أندريه جولوبيف وفرانكو شكاجور.

وسيلتقي نادال في دور الثمانية للفردي مع الهولندي تالون جريكسبور أو الأسترالي أليكسي بوبيرين.

وفي منافسات السيدات في ملبورن شقت سيمونا هاليب الحاصلة على لقبين كبيرين طريقها لدور الثمانية بالفوز 6-2 و6-1 على مواطنتها الرومانية إيلينا-جابرييلا روس بينما تقدمت أندريا بتكوفيتش وآنا كونيوه.

وفازت اليابانية نعومي أوساكا المصنفة الأولى في البطولة على البلجيكية مارينا زانيفسكا 6-1 و6-1 في ثاني مباراة تخوضها فقط في منافسات اتحاد اللاعبات المحترفات في أربعة أشهر.

ولم تواجه المصنفة 13 عالميا أي نقطة لكسر إرسالها في مباراة من جانب واحد لتضرب موعدا في دور الثمانية مع الألمانية بتكوفيتش.

وفازت داريا كاساتكينا المصنفة الثالثة في بطولة ملبورن على الأمريكية ماديسون كيز 7-6 و2-6 و6-3 قبل أن تتلاعب أماندا أنيسيموفا بالمصنفة الخامسة سورانا كيرستيا.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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