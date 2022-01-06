المؤشر نيكي يسجل أكبر انخفاض في ستة أشهر

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - سجل المؤشر نيكي للأسهم اليابانية أكبر انخفاض منذ ستة أشهر يوم الخميس مع إقبال المستثمرين على بيع أسهم النمو مرتفعة الثمن بعد أن أثار التشدد الذي كشف عنه محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) موجة بيع في وول ستريت الليلة الماضية.

وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضا 2.88 في المئة إلى 28487.87 نقطة مسجلا أدنى مستوى منذ يونيو حزيران الماضي. أما مؤشر توبكس الأوسع نطاقا فانخفض 2.07 في المئة إلى 1997.01 نقطة.

وكانت الأسهم الأمريكية انخفضت بشدة الليلة الماضية وهبط مؤشر ناسداك أكثر من ثلاثة في المئة في أكبر هبوط منذ فبراير شباط بعد أن أشارت وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن المجلس قد يرفع أسعار الفائدة أسرع من المتوقع.

وتخلى سهم تويوتا موتور عن مكاسبه الصباحية ليغلق منخفضا 0.3 في المئة بينما هوى سهم مجموعة سوني 6.9 في المئة بعد ارتفاعه قرابة أربعة في المئة يوم الأربعاء.

(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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