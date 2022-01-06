الصين تأمل أن تتصرف كل الأطراف بحكمة بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا

أخبار اليابان

بكين (رويترز) - عبرت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس عن أملها في أن تتصرف جميع الأطراف بحكمة بعد أن أطلقت كوريا الشمالية هذا الأسبوع ما وصفته وكالة الأنباء الكورية الرسمية بأنه ”صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت“.

وقال وانغ ون بين المتحدث باسم الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي اعتيادي إن الصين تأمل في أن تعمل جميع الأطراف معا على إيجاد تسوية سياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)

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