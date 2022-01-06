متسابقة الدراجات الهولندية بيترز ستعود لبلادها لمواصلة العلاج بعد حادث خطير

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(رويترز) - أعلن فريق المتسابقة الهولندية ايمي بيترز أن بطلة العالم ثلاث مرات في سباق ماديسون للدراجات والتي وضعها الأطباء في غيبوبة مستحثة بعد جراحة عقب تعرضها لحادث تصادم خلال تدريب في إسبانيا الشهر الماضي سيتم نقلها إلى مستشفى في هولندا يوم الخميس لمواصلة العلاج.

ونقلت بيترز البالغ عمرها 30 عاما بطائرة إسعاف إلى مستشفى واضطر الأطباء لوضعها في هذه الغيبوبة المستحثة بعد الحادث الذي وقع في أليكانتي الإسبانية في 23 ديسمبر كانون الأول.

وأضاف الفريق في بيان أن بيترز باتت قادرة على التنفس بشكل مستقل وأصبحت حالتها "مستقرة لكن دون تغيير".

وفازت بيترز بسباق ماديسون في بطولة العالم في 2019 و2020 و2021 إلى جانب كيرستن فيلد لكنها لم تحصل على ميدالية في أولمبياد طوكيو هذا العام بعدما احتلت المركز الرابع.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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