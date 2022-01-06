طوكيو ترتجف وسط انهمار غير معتاد للثلوج

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طوكيو (رويترز) - ارتجفت العاصمة اليابانية طوكيو تحت وطأة عاصفة ثلجية طويلة غير معتادة يوم الخميس وصدرت تحذيرات من تكاثف الثلوج بالمدينة لأول مرة منذ أربع سنوات.

وعادة ما تشهد طوكيو تساقط الثلوج مرة أو مرتين كل شتاء لكن التراكم الكثيف للثلوج نادر الحدوث. ونتج انهمار الثلوج يوم الخميس عن منخفض جوي وانخفاض في درجات الحرارة على مدى أسبوع.

وبدأ تساقط الثلوج قرب الظهر بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) وبلغت كثافة الثلوج خمسة سنتيمترات واستمرت الثلوج في التساقط بعد الظهر ومن المتوقع أن تصل إلى ثمانية سنتيمترات على الأقل في طوكيو.

وقال تاساكي تاكاهاشي وهو موظف يبلغ من العمر 36 عاما "شركتي لم تنصحنا بالعودة للمنزل مبكرا لذلك سأعود في الموعد المعتاد... آمل أن أعود إلى منزلي قبل أن تتوقف القطارات ... القطار الذي استقله يتوقف عندما تشتد الرياح لذلك أشعر بالقلق بسبب الثلوج".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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