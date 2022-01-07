سوني تكشف عن نموذج سيارتها الكهربائية Vision-S.. رحلة محفوفة بالمخاطر لشركة رائدة في مجال التكنولوجيا

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طوكيو (رويترز) - من مشغلات الموسيقى الشخصية إلى وحدات التحكم في الألعاب، راهنت مجموعة سوني في كثير من الأحيان من أجل أن تصبح رائدة، لكن القفز إلى سوق السيارات الكهربائية قد يرفع المخاطر إلى مستوى جديد بالنسبة لعملاق التكنولوجيا الياباني.

بينما كان المستثمرون مذهولين عندما قال الرئيس التنفيذي كينيشيرو يوشيدا هذا الأسبوع في معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا أن الشركة كانت تؤسس سوني موبيليتي، انخفض سهمها بنسبة 7٪ يوم الخميس حيث كانوا يفكرون في التحدي المتمثل في تقديم سيارات كهربائية مليئة بأجهزة الاستشعار والإلكترونيات الاستهلاكية والعروض الترفيهية.

يقول المحللون إن الهدف الأساسي من السيارات التي تحمل علامة سوني التجارية هو صناعة سيارة متصلة مستقلة لخدمات مثل مشاركة السيارات وتوصيل الطلبات، والتي قد تتفوق في النهاية على مبيعات السيارات.

تقدر شركة الأبحاث MarketsandMarkets أن سوق ”التنقل كخدمة“ يمكن أن يتضخم إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2030 من حوالي 3 مليارات دولار العام الماضي.

لكن المحللين يشيرون إلى أنه من المرجح أن تستثمر سوني بكثافة في المصانع والمعدات لجلب نموذجها الأولي Vision-S EV، الذي تم الكشف عنه لأول مرة في لاس فيغاس قبل عامين، لتسويقه بأعداد كافية للمنافسة بفعالية.

وقال تاكاكي ناكانيشي، محلل السيارات في معهد أبحاث ناكانيشي في طوكيو ، عن إعلان كينيشيرو: ”سيكون من الصعب تحقيق النجاح في هذا المجال“.

استثمرت شركة Tesla Inc ، الشركة الرائدة في الصناعة ، التي سلمت أول سيارة كهربائية لها في عام 2008 ، مليارات الدولارات في إحداث ثورة في صناعة السيارات ، بالاعتماد على دعم المستثمرين خلال سنوات من الخسائر.

الآن ، من المرجح أن يساعد التحول المتسارع إلى السيارات الكهربائية ، حيث تحاول البلدان خفض انبعاثات الكربون عن طريق التخلص التدريجي من استخدام السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل ، شركات التكنولوجيا لأنها أسهل في البناء من مركبات محركات الاحتراق الداخلي.

وأضاف ناكانيشي أن سوني تنضم إلى قائمة متنامية من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تستكشف فرص السيارات، بما في ذلك شركة أبل لتصنيع وشركة إل جي إلكترونيكس الكورية الجنوبية وشركة فوكسكون التايوانية.

ولكن لكي تُعتبر سياراتهم جديرة بالطرق، يجب عليهم أيضًا الامتثال لقواعد سلامة أكثر صرامة من تلك المطبقة على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. كما سيتعين على المكونات أيضًا أن تتحمل قسوة الطريق والأماكن الخارجية القاسية.

وقال ناكانيشي: ”لن تكون سوني قادرة على فعل ما فعلته تيسلا، والعقبة كبيرة للغاية“، مضيفًا أن الطريق الأسهل الذي يمكن أن تسلكه الشركة اليابانية هو الاستعانة بمصادر خارجية لتصنيع السيارات مثل فوكسكون.

لم تحدد سوني بعد ما إذا كانت ستصنع سيارة تحمل علامة تجارية أو كيف ستصنعها، لكنها قامت بالفعل بتوظيف صانع سيارات راسخ لإنتاج نموذجها الأولي، بالشراكة مع مصنع في النمسا مملوك لشركة Magna International لصناعة قطع غيار السيارات الكندية، والتي تصنع سيارات للشركات بما في ذلك بي إم دبليو، مرسيدس بنز، وتويوتا.

ومن بين الأعضاء الآخرين في مشروعها الذي يتخذ من أوروبا مقراً له، شركة Bosch الألمانية لصناعة قطع غيار السيارات، وشركة Valeo SE الفرنسية لتكنولوجيا السيارات، وشركة AImotive المجرية الناشئة للسيارات المستقلة.

القديم مقابل الجديد

في حين أن سوق السيارات الكهربائية لا يزال صغيراً، فإن نمو المبيعات يفوق نمو السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، وتستفيد تسلا أكثر من حيث القيمة التي يضعها المستثمرون عليها.

تبلغ القيمة السوقية لشركة تسلا الآن حوالي أربعة أضعاف القيمة السوقية لشركة تويوتا، على الرغم من أن إنتاج السيارة من قبل الشركة الأمريكية لا يمثل سوى عُشر أكبر منتج للسيارات في العالم.

بدأت شركات صناعة السيارات القديمة مثل تويوتا، جنرال موتورز، فولكس فاغن، وستيلانتيس مالك كرايسلر في القتال بخطط لاستثمار مئات المليارات من الدولارات مما سيضيف إلى المنافسة لشركات التكنولوجيا مثل سوني.

ألغى مطور المكنسة الكهربائية بدون أكياس، جيمس دايسون، خطط طرح سيارة كهربائية في عام 2018 بسبب تعقيد وضع السيارة على الطريق.

كما تجنبت شركة باناسونيك الدخول في عالم السيارات الكهربائية، على الرغم من أن مكونات السيارات، بما في ذلك البطاريات التي تصنعها لسيارات تسلا، أصبحت الآن محركًا رئيسيًا للمبيعات.

وقال متحدث باسم باناسونيك: ”لا تفكر باناسونيك في إنتاج سيارات كهربائية تحمل علامة باناسونيك“.

(الدولار = 115.9200 ين)

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)



يتم عرض سيارات Sony Vision-S 01 و Vision-S 02 الكهربائية خلال معرض CES 2022 في مركز مؤتمرات لاس فيغاس في لاس فيغاس، نيفادا، الولايات المتحدة في 5 يناير/ كانون الثاني 2022. رويترز / ستيف ماركوس.



يتم عرض سيارات Sony Vision-S 01 و Vision-S 02 الكهربائية خلال معرض CES 2022 في مركز مؤتمرات لاس فيغاس في لاس فيغاس، نيفادا، الولايات المتحدة في 5 يناير/ كانون الثاني 2022. رويترز / ستيف ماركوس.



يتم عرض سيارات Sony Vision-S 01 و Vision-S 02 الكهربائية خلال معرض CES 2022 في مركز مؤتمرات لاس فيغاس في لاس فيغاس، نيفادا، الولايات المتحدة في 5 يناير/ كانون الثاني 2022. رويترز / ستيف ماركوس.