نيشيكوري ينسحب من بطولة أستراليا المفتوحة للإصابة

أخبار اليابان





(رويترز) - ‭‭ ‬‬أعلن الياباني كي نيشيكوري يوم الخميس عن انسحابه من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس هذا الشهر للاستمرار في التعافي من إصابة بالفخذ.

وابتلي نيشيكوري (32 عاما)، الذي وصل للمركز الرابع وهو أعلى مركز له بالتصنيف العالمي حين أصبح أول لاعب آسيوي يبلغ نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى وذلك في أمريكا المفتوحة 2014، بالإصابات في السنوات الأخيرة وعانى من أجل ثبات المستوى.

وقال المصنف 47 على العالم حاليا عبر تويتر "منذ نهاية العام الماضي عانيت مع إصابة الفخذ ولم أتعاف بشكل تام حتى الآن ويجب أن انسحب من بطولة أستراليا".

وأضاف "هذا محبط جدا لأنني في أستراليا أشعر بأنني في بيتي ولا أطيق الانتظار للمشاركة في العام المقبل".

وخرج نيشيكوري من الدور الأول في نسخة العام الماضي في ملبورن بارك. وتنطلق أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام يوم 17 يناير كانون الثاني الجاري.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html