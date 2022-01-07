حقائق- إصابات كورونا العالمية تتجاوز 297.91 مليون والوفيات 5 ملايين و816759

أخبار اليابان





(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 297.91 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و816759.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 834768 57669722

الهند 482876 35109286

البرازيل 619559 22351104

المملكة المتحدة 149515 14015065

فرنسا 124809 10921757

روسيا 662866 10601300

تركيا 82735 9633999

ألمانيا 113076 7314728

إيطاليا 138474 6975465

إسبانيا 89837 6922466

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

27 - العراق 24194 2095848

42 ‬‬‬‬- الأردن 12791 1071837

44 - المغرب 14867 971961

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html