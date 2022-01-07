معرض إي 3 لألعاب الفيديو لن يستقبل جمهوره بسبب كوفيد-19

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(رويترز) - قال منظمو معرض الترفيه الإلكتروني (إي 3)، وهو حدث عالمي شهير لألعاب الفيديو والتكنولوجيا وأجهزة الكمبيوتر، إنه لن يقام بالحضور الشخصي للجمهور هذا العام وسط المخاوف المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

وبذلك ينضم المعرض إلى قائمة من الفعاليات التي تقرر اختتامها مبكرا أو إلغاؤها أو تأجيلها في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، أحدثها معرض سي.إي.إس للتكنولوجيا والأجهزة وحفل جوائز جرامي الموسيقية ومهرجان صندانس السينمائي.

وقالت جمعية برمجيات الترفيه التي تدير معرض إي3 في بيان ”نظرا للمخاطر الصحية المستمرة المحيطة بكوفيد-19 وتأثيرها المحتمل على سلامة العارضين والجمهور، لن يقام إي 3 بحضور الناس شخصيا في 2022“.

وتشهد الولايات المتحدة زيادة في أعداد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات بعد أيام من تسجيل زيادة يومية قياسية للإصابات بلغت مليون إصابة.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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