بارتي المتألقة تتقدم لقبل نهائي بطولة أديليد للتنس

أخبار اليابان

(رويترز) - أسعدت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا جمهور بلادها بعد وصولها للدور قبل النهائي في بطولة أديليد الدولية للتنس يوم الجمعة بفوز مريح بواقع 6-3 و6-4 على منافستها الأمريكية صوفيا كينين.

وسيطرت بارتي بطلة نسخة 2020 على المباراة من البداية وحتى النهاية وقدمت أداء أفضل كثيرا مما قدمته في مباراتها السابقة أمام كوكو جوف.

وفي أول مواجهة بين اللاعبتين منذ فوز كينين على بارتي في قبل نهائي أستراليا المفتوحة 2020 واجهت اللاعبة الأمريكية صعوبات في ضربات إرسالها بعكس بارتي التي قدمت أداء متميزا بكل المقاييس بما في ذلك 17 ضربة إرسال من النوع الذي لا يرد إلى جانب الفوز بمعظم نقاط إرسالها الأول.

واستمرت مباراة اليوم أكثر قليلا من ساعة واحدة ولم تواجه خلالها بارتي أي نقطة لكسر الإرسال.

وقالت اللاعبة الأسترالية بعد الفوز "اليوم شعرت أنني في حالة طيبة تماما وتمكنت من الاعتناء بضربات إرسالي وأحسست بكثير من المتعة وسعدت بحصولي على فرصة للعب والاستعداد".

وفي وقت سابق، قلبت إيلينا ريباكينا المصنفة السابعة تأخرها إلى فوز 3-6 و6-3 و6-2 على الأمريكية شيلبي روجرز لتبلغ الدور قبل النهائي أيضا.

وتقدمت روجرز، الذي أخرجت ماريا ساكاري في الدور الماضي، 4-1 في المجموعة الأولى وأنهتها بقوة.

لكن ريباكينا كسرت إرسال منافستها في المجموعة الثانية لتدرك التعادل ثم حملت هذا الزخم في المجموعة الفاصلة.

وفازت ريباكينا في 90 بالمئة من نقاط إرسالها الأول في المجموعة الأخيرة وسددت خمس ضربات إرسال ساحقة وحسمت المباراة في أكثر من ساعتين بقليل.

وستلعب ريباكينا في الدور قبل النهائي ضد اليابانية ميساكي دوي أو السلوفينية كايا يوفان.

وقالت ريباكينا "إرسالي ساعدني كثيرا (في قلب المواجهة). مررت بتقلبات عديدة وكنت متعجلة. حاولت التركيز في كل نقطة وتمديد سلسلة الضربات ونجح الأمر".

وفي منافسات الرجال بلغ مارين تشيليتش المصنف الثالث الدور قبل النهائي بتغلبه على الصربي لاسلو ديري بنتيجة 6-3 و6-2.

(إعداد شادي أمير وفتحي عبد العزيز للنشرة العربية)









(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html