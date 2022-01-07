صعود أوساكا وهاليب إلى قبل نهائي بطولة ملبورن للتنس

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ملبورن (أستراليا) (رويترز) - بلغت نعومي أوساكا المصنفة الأولى عالميا سابقا قبل نهائي بطولة ملبورن للتنس يوم الجمعة بعد فوزها على الألمانية أندريا بيتكوفيتش، بينما تغلبت سيمونا هاليب الحائزة على لقبين كبيرين على المصنفة السادسة السويسرية فيكتوريا جولوبيتش.

وفازت أوساكا الحائزة على أربع بطولات كبرى على بيتكوفيتش 6-1 و7-5، بعدما عادت اللاعبة اليابانية من التأخر في المجموعة الثانية لتحقق الانتصار في ساعة واحدة و14 دقيقة في ملعب رود ليفر.

وستلتقي أوساكا (24 عاما)، التي كافحت لاستعادة مستواها المرتفع العام الماضي منذ انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة في مايو أيار، مع المصنفة الثالثة فيرونيكا كودرميتوفا في قبل النهائي بعد فوز اللاعبة الروسية على مواطنتها أنستاسيا بوتابوفا 6-2 و4-6 و6-صفر.

وقالت أوساكا ”أعتقد أنني قدمت أداء رائعا حقا في المجموعة الأولى وكنت سعيدة بذلك. أعتقد أنها (بيتكوفيتش) تطورت في المجموعة الثانية. لا أدري ربما حدث ذلك لأنني لم أشارك في الكثير من المباريات لذلك كانت المباراة بمثابة تعافي من ذلك ومحاولة تقديم أدائي المعتاد“.

وفازت هاليب المصنفة 20 عالميا على جولوبيتش 6-2 و5-7 و6-4 لتضرب موعدا في قبل النهائي مع الصينية تشينع شينوين التي فازت على الكرواتية غير المصنفة آنا كونيوه 7-6 و7-6.

وفي المجموعة الأولى كان تفوق هاليب والتي سبق لها الفوز بلقبين كبيرين واضحا ثم تراجع أداؤها في الثانية وبدت عليها مظاهر الإحباط في الثالثة التي شهدت تبادلا لكسر الإرسال في بدايتها.

وحافظت هاليب التي ارتكبت الكثير من الأخطاء على تماسكها وكسرت إرسال منافستها السويسرية لتتقدم 5-4 قبل أن تحسم الفوز في ملعب رود ليفر.

وقالت هاليب بعد الانتصار ”كانت مباراة صعبة بالفعل.. ولم أكن واثقة في قدرتي على الفوز لكني قاتلت وقدمت هي أداء مذهلا لذا أنا سعيدة بأنني كنت الأكثر قوة في النهاية“.

ودون أي تعب أو عناء صعد الإسباني المخضرم رفائيل نادال للدور قبل النهائي في منافسات الرجال بعد انسحاب منافسه في دور الثمانية الهولندي تالون جريكسبور بسبب إصابة لم تعلن تفاصيلها.

وفي قبل النهائي سيلتقي نادال المصنف السادس عالميا والحائز على 20 لقبا كبيرا مع الفنلندي إميل روسوفوري الذي فاز على السلوفاكي أليكس مولكان 6-2 و6-1.

وتفوق البلغاري جريجور ديمتروف المصنف الثالث عالميا على الهولندي بوتيك فان دي زاندسخولب 6-7 و6-صفر و7-5، بينما خسر شريك نادال في الزوجي خاومي مونار أمام الأمريكي ماكسيم كريس 7-6 و6-4 في مواجهة اخرى بدور الثمانية.

(إعداد فتحي عبد العزيز وأحمد الخشاب للنشرة العربية)









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