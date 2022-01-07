الملياردير الياباني مايزاوا: السفر للفضاء جعلني شغوفا بالأرض

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طوكيو (رويترز) - قال الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، الذي عاد لليابان بعد رحلة في الفضاء مدتها 12 يوما في الشهر الماضي، إن السفر إلى الفضاء كان أقل إثارة للخوف من ركوب قطار الملاهي وإنه جعله شغوفا بالأرض.

وفي ديسمبر كانون الأول، أصبح مايزاوا (46 عاما)، وهو أحد أقطاب صناعة الموضة ومن هواة جمع الأعمال الفنية، أول سائح يزور محطة الفضاء الدولية منذ أكثر من عشرة أعوام. وهو يستعد لرحلة أكثر طموحا حول القمر مع شركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك في 2023.

وقال للصحفيين يوم الجمعة "عندما تذهب إلى الفضاء تصبح أكثر شغفا بالأرض، تصبح ممتنا لأن بها رياحا وروائح وبها مواسم".

وأضاف أنه لم يشعر بالخوف أبدا في الفضاء.

قال "في وقت الانطلاق كنت أستمتع بالتجربة... شعرت وكأنها بداية انطلاق قطار شينكانسن (الفائق السرعة). كان الأمر سلسا جدا. لم أدرك حدوث الانطلاق إلا عندما نظرت من النافذة".

وسيصبح مايزاوا، الذي باع متجره الإلكتروني زوزو للأزياء لمجموعة سوفت بنك في 2019، أول من يسافر على نفقته الخاصة على متن رحلة سبيس إكس إلى القمر المقرر أن تنطلق في العام المقبل. وهو يدرس حاليا "مليون" طلب لاختيار ثمانية فنانين تعهد أن يرافقوه في الرحلة.

وقال إن مشاهدة الأرض من الفضاء أفضل مئة مرة من الصور.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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