أوساكا تنسحب من قبل نهائي بطولة ملبورن للتنس

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ملبورن (رويترز) - انسحبت نعومي أوساكا المصنفة الأولى بالبطولة من الدور قبل النهائي لبطولة ملبورن للتنس أمام فيرونيكا كودرميتوفا يوم السبت مبررة ذلك بشراسة المباريات الأخيرة.

وقالت اللاعبة اليابانية عبر تويتر "حزينة للانسحاب بسبب الإصابة، تعرض جسدي لصدمة من خوض مباريات متتالية قوية بعد فترة الراحة التي حصلت عليها".

وأضافت أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب بالبطولات الأربع الكبرى "سأحاول الحصول على راحة. أراكم قريبا".

وتغلبت أوساكا على الألمانية أندريا بتكوفيتش 6-1 و7-5 في دور الثمانية يوم الجمعة قبل أقل من أسبوعين على انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة.

وتعثرت المصنفة الأولى على العالم سابقا منذ انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة في مايو آيار بسبب خلاف مع المنظمين بشأن الالتزامات الإعلامية مما أثر سلبيا على سلامتها الذهنية.

كما انسحبت من بطولة تحضيرية لأستراليا المفتوحة العام الماضي للإصابة.

وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة يوم 17 يناير كانون الثاني الجاري.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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