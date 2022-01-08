ريباكينا تهزم دوي وتتأهل لنهائي بطولة أديليد للتنس

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(رويترز) - قدمت إيلينا ريباكينا المصنفة السابعة أداء قويا لتهزم اليابانية ميساكي دوي 6-4 و6-3 يوم السبت وتحجز مقعدا في نهائي بطولة أديليد الدولية للتنس.

وتعرض إرسال ريباكينا، التي أطاحت بالأمريكية شيلبي روجرز من الدور السابق، للكسر في الشوط الثاني بالمجموعة الأولى لكنها انتفضت سريعا وكسرت الإرسال وسددت خمس ضربات إرسال ساحقة في طريقها لحسم المجموعة.

كما كسرت إرسال دوي مرتين في المجموعة الثانية لتحسم الانتصار خلال ساعة و25 دقيقة.

وقالت ريباكينا "كانت مواجهة صعبة. بدأت ببطء ولم يكن تركيزي ثابتا كما لعبت (دوي) بشكل جيد وأنا سعيدة بالفوز وحسب وساعدني إرسالي كثيرا اليوم".

وأضافت "في نهاية العام أريد أن أكون ضمن أول عشر لاعبات بالتصنيف العالمي واللعب جيدا في البطولات الكبرى".

وستلتقي ريباكينا مع الفائزة من مباراة آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا وحاملة اللقب إيجا شيانتيك في وقت لاحق يوم السبت.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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