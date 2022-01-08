القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية ترفع درجة التأهب أمام كوفيد-19

أخبار اليابان





من هيونهي شين

سول (رويترز) - رفعت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية يوم السبت حالة التأهب الصحي بعد تسجيل أعلى عدد أسبوعي من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى 682 حالة.

وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة بين هذه القوات إلى 3027 حالة. وقد قالت القوات الأمريكية إن ما يقرب من 90 في المئة من جنودها وعائلاتهم وآخرين مرتبطين بالعمل معها تلقوا تطعيما.

وفي اليابان المجاورة، قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يوم الجمعة إن الحكومة ستشدد القيود في ثلاث مناطق تستضيف قواعد عسكرية أمريكية للحد من زيادة في حالات كوفيد-19 أشار بعض المسؤولين إلى أن القواعد ساهمت فيها.

وقالت القوات الأمريكية على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة إن قيادة القوات في كوريا الجنوبية ستحظر تناول الطعام في مطاعم خارج القواعد وكذلك التواجد في المراكز التجارية المغلقة أو الحانات أو النوادي أو الصالات الرياضية أو الملاهي أو المسارح أو قاعات التدليك.

كما أن التوجه إلى العاصمة سول أصبح محظورا إلا في المهام الرسمية أو لمن يقيم أو يعمل هناك، لكن من الممكن القيام بأنشطة مثل شراء الأغذية وتلقي الخدمات الدينية.

كانت كوريا الجنوبية قد سجلت عددا قياسيا للإصابات اليومية بكورونا بلغ نحو 7800 إصابة بعدما خففت من قواعد التباعد الاجتماعي وفقا لخطة "للتعايش مع كوفيد-19" في نوفمبر تشرين الثاني، مما دفع السلطات لفرض قيود أشد في الشهر التالي.

وسجلت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها 3510 حالة جديدة يوم الجمعة مما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 661015 توفي منهم 5986.

وقالت وزارة الدفاع إن 19 إصابة جديدة تأكدت بين القوات العسكرية الكورية الجنوبية مما رفع العدد الإجمالي إلى 3403 حتى يوم الجمعة.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

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