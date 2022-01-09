نادال يهزم روسوفوري ويضرب موعدا مع كريسي في نهائي بطولة ملبورن للتنس

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(رويترز) - تغلب المصنف الأول رفائيل نادال على الفنلندي إميل روسوفوري 6-4 و7-5 يوم السبت ليضرب موعدا مع الأمريكي غير المصنف ماكسيم كريسي في نهائي بطولة ملبورن للتنس.

واجه اللاعب الإسباني، الذي يشارك لأول مرة في بطولة رسمية منذ أغسطس آب الماضي، مقاومة قوية من روسوفوري قبل أن يحسم الفوز في أقل من ساعتين على ملعب رود ليفر.

وقدم اللاعبان أداء قويا في ضربات الإرسال في بداية المباراة قبل أن يتفوق نادال عندما كسر إرسال منافسه في الشوط التاسع ليحسم المجموعة الأولى لصالحه.

ولم يسمح روسوفوري لنادال أبدا بالاستقرار في المجموعة الثانية وأمطره بسلسلة من الضربات الناجحة من الخط الخلفي للملعب.

وكسر المصنف 95 عالميا إرسال نادال عندما كانت النتيجة 3-5 لكنه أهدر عدة فرص اخرى لينجح اللاعب الإسباني في حسم الفوز.

وقال نادال "إنها عودة مهمة. بداية موسم اخر في أستراليا يعني لي الكثير. بالطبع أحتاج لتقديم أداء أفضل في الملعب لكن ذلك يحدث خطوة بخطوة".

وفجر الأمريكي كريسي مفاجأة كبيرة عندما هزم البلغاري المخضرم جريجور ديميتروف المصنف الثالث عالميا سابقا بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7-5 و7-6.

ونفذ كيسي صاحب ضربات الإرسال القوية 17 ضربة إرسال ساحقة ليتأهل للمباراة النهائية حيث سيواجه الإسباني المخضرم نادال.

وقال اللاعب الأمريكي بعد الفوز "أنا سعيد للغاية بأدائي.. لا شيء يأتي بالحظ.

"لقد عملت بكل جدية مع فريقي في الملعب وخارجه قبل الموسم الحالي وكانت لدي أهداف كبيرة.. وأنا فخور جدا بنفسي لنجاحي في الحفاظ على تركيزي طوال البطولة حتى الآن. قدمت أداء هائلا اليوم وحقا فخور بنفسي".

وسيطر كريسي المصنف 112 عالميا على المجموعة الأولى لكن منافسه الأكثر خبرة استبسل في الثانية قبل أن يستسلم في النهاية بإرسال الكرة خارج الملعب.

* تأهل هاليب

وفي منافسة السيدات فازت الرومانية سيمونا هاليب بجدارة على الصينية تشينغ شينوين 6-3 و6-2 في قبل النهائي وستلتقي في المباراة النهائية يوم الأحد مع الروسية فيرونيكا كودرميتوفا.

وتأهلت كودرميتوفا للمباراة النهائية دون أي عناء بعد انسحاب منافستها اليابانية نعومي أوساكا من المواجهة بسبب مشكلة في البطن يوم الجمعة.

وقالت هاليب "من الرائع الظهور في المباراة النهائية لأول بطولة في العام".

وفي بطولة إعدادية أخرى لأستراليا المفتوحة في ملبورن أيضا تأهلت الأمريكية أماندا أنيسيموفا للمباراة النهائية بعد الفوز على المصنفة الثالثة الروسية داريا كاساتكينا 6-2 و6-صفر.

وستلتقي أنيسيموفا (20 عاما) في المباراة النهائية مع ألياكساندرا ساسنوفيتش القادمة من روسيا البيضاء التي تغلبت على الأمريكية آن لي 7-6 و2-6 و6-3.

(إعداد فتحي عبد العزيز وأحمد الخشاب للنشرة العربية)









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