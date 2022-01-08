طوكيو تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كوفيد-19 منذ 11 سبتمبر

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قالت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو إن المدينة سجلت 1224 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم السبت، وهو أعلى عدد يومي منذ 11 سبتمبر أيلول.

وتشهد اليابان زيادة في الإصابات بكوفيد-19، وتشدد قيود مكافحة المرض في ثلاث مناطق تستضيف قواعد عسكرية أمريكية ويقول بعض المسؤولين إنها ساهمت في زيادة الإصابات.

ويبدأ تطبيق الإجراءات الجديدة يوم الأحد، وقد تشمل خفض ساعات عمل المطاعم والحانات.

وعلى مستوى البلاد ككل، قالت وكالة كيودو للأنباء إن من المرجح أن يدور عدد الحالات الجديدة حول 7000 مع تسجيل مناطق مثل أوكيناوا وهيروشيما -المقرر أن تخضعا للقيود الجديدة يوم الأحد- أعلى عدد على الإطلاق.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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