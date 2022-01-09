فرايبورج يفرط في تقدمه بهدفين ليتعادل مع بيليفيلد

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فرايبورج (ألمانيا) (رويترز) - فرط فرايبورج في تقدمه بهدفين واهتزت شباكه قبل ثلاث دقائق من النهاية ليتعادل 2-2 مع ضيفه أرمينيا بيليفيلد يوم السبت ويتراجع للمركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وخطف بيليفيلد التعادل عبر برايان لاسمه بعدما قلص الفارق عند مرور ساعة من اللعب.

وتقدم فرايبورج بتسديدة يانيك هابرر المباشرة بعد ست دقائق ثم ردت العارضة كرة من صاحب الأرض وأنقذ شتيفان أورتيجا حارس بيليفيلد مرماه من عدة فرص.

وأضاف جيونج وو-يونج الهدف الثاني من مدى قريب ليتقدم فرايبورج 2-صفر في بداية الشوط الثاني.

وقلص ماسايا أوكوجاوا الفارق لأرمينيا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ليرفع اللاعب الياباني رصيده إلى ستة أهداف في الدوري حيث هز الشباك في آخر ثلاث مباريات.

ومنح لاسمه التعادل للفريق الضيف بتسديدة منخفضة في مرمى الحارس بنجامين أوبهوف.

وتراجع فرايبورج إلى المركز الرابع برصيد 30 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن هوفنهايم الذي انتصر 3-1 على ضيفه أوجسبورج.

ويتصدر بايرن ميونيخ المسابقة وله 43 نقطة بعد خسارته 2-1 أمام بروسيا مونشنجلادباخ يوم الجمعة.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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