حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 301.83 مليون والوفيات 5 ملايين و828343

أخبار اليابان





(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 301.83 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و828343.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 839476 59521070

الهند 483463 35368372

البرازيل 619877 22450222

المملكة المتحدة 149744 14193228

فرنسا 124809 10921757

روسيا 663653 10618035

تركيا 82891 9702412

ألمانيا 113703 7432148

إيطاليا 138697 7083762

إسبانيا 89837 6922466

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

27 - العراق 24198 2096490

42 ‬‬‬‬- الأردن 12831 1076040

44 - المغرب 14896 990057

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html