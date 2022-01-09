رئيس وزراء اليابان: القواعد العسكرية الأمريكية ستفرض قيودا أكثر صرامة بشأن كورونا

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الأحد إن الولايات المتحدة وافقت على فرض إجراءات أكثر صرامة بشأن فيروس كورونا في قواعدها العسكرية في اليابان وسط مخاوف من أن تفشي المرض في القواعد أدى إلى انتشار الإصابة في المجتمعات المحلية.

وقال كيشيدا خلال برنامج في هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "اتفقنا مع الولايات المتحدة من حيث المبدأ على ضرورة السيطرة على عمليات الخروج غير الضرورية من القواعد وحظرها، ونحن نناقش التفاصيل الآن."

وأعادت اليابان فرض قيود فيروس كورونا في ثلاث مناطق تستضيف قواعد عسكرية أمريكية في أول قيود طارئة منذ سبتمبر أيلول. وطلب حكام المناطق اتخاذ تدابير أكثر صرامة بعد ارتفاع الإصابات بسبب سلالة أوميكرون.

وقال كيشيدا إن اليابان حثت الولايات المتحدة على معالجة هذه المخاوف خلال اجتماع افتراضي لوزيري خارجية ودفاع كل من البلدين يوم الجمعة ومناسبات أخرى.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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