حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 304.97 مليون والوفيات 5 ملايين و834631

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 304.97 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و834631.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 840148 59866305

الهند 483790 35528004

البرازيل 619981 22499525

المملكة المتحدة 150057 14333794

فرنسا 125348 11815121

روسيا 664449 10634603

تركيا 83349 9876732

ألمانيا 113920 7484692

إيطاليا 138881 7281297

إسبانيا 89934 7164906

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

27 - العراق 24200 2096806

42 ‬‬‬‬- الأردن 12856 1077432

44 - المغرب 14904 997121

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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