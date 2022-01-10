سويحان للطاقة الشمسية في أبوظبي تأمل في جمع 700 مليون دولار من سندات خضراء

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من يوسف سابا

دبي (رويترز) - أفاد عرض موجه للمستثمرين أطلعت عليه رويترز يوم الاثنين بأن شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية في أبوظبي تأمل في جمع أكثر من 700 مليون دولار عن طريق بيع سندات خضراء.

وتملك سويحان محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية، وهي أكبر محطة من نوعها في الإمارات، وبدأت العمل بشكل تجاري في 2019. والشركة مملوكة بنسبة 60 بالمئة لشركة طاقة في أبوظبي في حين تملك كل من شركة ماروبيني اليابانية وجينكو سولار الصينية حصة 20 بالمئة. وطاقة مملوكة بنسبة 98.6 بالمئة لحكومة أبوظبي.

وأظهرت وثيقة من أحد البنوك القائمة على الإصدار أن السند الأخضر، وهو المخصص بالتحديد لدعم مشروعات حماية البيئة والمشروعات المتعلقة بتغير المناخ، مقوم بالدولار وثابت العائد ويستحق في 31 يناير كانون الثاني 2049 .

وأظهر العرض أن الصفقة المقترحة تتمثل في إصدار سندات قيمتها 728 مليون دولار لكن من الممكن أن تتراوح القيمة بين 710 ملايين و750 مليونا.

وتم تعيين مجموعة سيتي لتقود تنسيق الإصدار مع إتش.إس.بي.سي وإم.يو.إف.جي كمنسقين دوليين مشاركين. وسينضم كذلك بي.إن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وإس.إم.بي.سي نيكو لتنسيق طلبات المستثمرين اعتبارا من يوم الاثنين.

وتنتج نور أبوظبي للطاقة الشمسية 881 ميجا وات وتبيعها إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات بموجب اتفاق شراء يحل أجله في 2049. وشركة مياه وكهرباء الإمارات مملوكة بالكامل لشركة أبوظبي التنموية القابضة الحكومية.

وقالت الوثيقة إن المشروع سيمنع إطلاق تسعة ملايين طن متري من ثاني أكسيد الكربون في الهواء في الفترة بين 2020 و2030.

وفي عام 2017 جمعت شركة مياه وكهرباء أبوظبي، التي أصبحت الآن شركة مياه وكهرباء الإمارات، لهذا المشروع أكثر من 600 مليون دولار من خلال الاقتراض وأكثر من 220 مليون دولار من طرح أسهم.

وستستخدم نحو 80 بالمئة من حصيلة طرح السندات في سداد قروض مصرفية ونحو 12 بالمئة تكاليف تعاملات وخمسة بالمئة ستوزع على المساهمين والباقي سيستخدم في تمويل حساب خدمة الدين.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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