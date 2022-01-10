مودرنا تتوقع ارتفاع مبيعاتها من لقاح كوفيد-19 إلى 18.5 مليار دولار هذا العام

أخبار اليابان





(رويترز) - قالت شركة مودرنا يوم الاثنين إنها تتوقع مبيعات قياسية بنحو 18.5 مليار دولار في عام 2022 من عقود للقاحها المضاد لكوفيد-19، ونحو 3.5 مليار دولار نظير عمليات شراء إضافية محتملة تشمل جرعات معززة تم تحديثها للسلالات المتحورة.

كانت الشركة قد توقعت في نوفمبر تشرين الثاني أن تتراوح مبيعاتها بين 17 مليار دولار و22 مليار دولار في 2022.

وقالت الشركة أيضا إنها تعمل على تطوير لقاح معزز يستهدف بالتحديد المتحور أوميكرون سريع الانتشار وتوقعت أن يتم اختباره في تجارب سريرية في أوائل عام 2022.

(إعداد حسن عمار وأحمد السيد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html