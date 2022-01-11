الرئيس التنفيذي: فايزر قد تنتج لقاحا يستهدف أوميكرون بحلول مارس

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(رويترز) - ذكر الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا يوم الاثنين أن ثمة حاجة للقاح يستهدف السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا وأن شركته يمكنها إنتاج واحد بحلول مارس آذار.

قال بورلا إن فايزر وشريكتها بيونتيك تعملان على كل من نسخة لقاح تستهدف أوميكرون وعلى أخرى تشمل كلا من اللقاح السابق وآخر مقاوما للسلالة السريعة الانتشار.

وأضاف بورلا، متحدثا في مؤتمر الرعاية الصحية السنوي الذي ينظمه جيه.بي مورجان والذي ينعقد عبر الإنترنت هذا العام، ”أعتقد أن هذا هو الاحتمال الأرجح.. نعمل على أشياء كثيرة بينما نتحدث“.

وأفاد بورلا بأن فايزر قد تتقدم للحصول على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية على لقاح مسجل وقد تطرحه في وقت قريب ربما مارس المقبل.

وقال بورلا إن لقاحات كوفيد-19 قد ينتهي بها الحال لأن تصبح سنوية بالنسبة لمعظم الناس وإن بعض المجموعات الأكثر عرضة للخطر قد تكون مؤهلة للحصول عليها دوريا خلال فترة زمنية تقل عن العام.

ومع زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 والتي تُعزى إلى السلالة أوميكرون، وجدت بعض الدول نفسها مضطرة لبحث إعطاء جرعة معززة أخرى وإن كانت الدلائل تشير إلى صعوبة الأمر.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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