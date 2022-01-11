المؤشر نيكي يهبط مقتفيا أثر وول ستريت

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طوكيو (رويترز) - أغلق المؤشر الياباني نيكي متراجعا نحو واحدا بالمئة يوم الثلاثاء مقتفيا أثر إغلاق ضعيف في وول ستريت الليلة الماضية وسط حالة من الحذر بشأن رفع مجلس الاحتياطي الأمريكي المحتمل لأسعار الفائدة قريبا، ربما في مارس آذار، في حين قاد ارتفاع عوائد سندات الخزانة لعمليات بيع في أسهم التكنولوجيا.

وهبط المؤشر نيكي 0.9 بالمئة وأغلق عند 28222.48 نقطة في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44 بالمئة إلى 1986.82.

وقال شويتشي إريساوا مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سكيوريتيز "السوق اليابانية تراجعت متأثرة بالإغلاق الضعيف في وول ستريت على مدار جلستين متتاليتين ويتوخى المستثمرون الحذر فيما يتعلق بآفاق السياسة النقدية بالولايات المتحدة".

وهبطت الأسهم في الولايات المتحدة الليلة الماضية مع رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يرفع أسعار الفائدة قريبا، ربما في مارس آذار، مما دفع المستثمرين لتقليص الأصول المنطوية على مخاطر ورفع عوائد سندات لخزانة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في عامين.

ودفعت أسهم التكنولوجيا المؤشر نيكي للهبوط، وخسر سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 3.34 بالمئة في حين هبط سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في شركات تكنولوجيا عالمية ناشئة 2.35 بالمئة.

وساعد ارتفاع عوائد السندات شركات التأمين والبنوك على الصعود 2.74 بالمئة و2.57 بالمئة على الترتيب.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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