عهد "الملك كازو" يستمر بعد انضمام ميورا البالغ من العمر 54 عاما إلى سوزوكا

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(رويترز) - ‭‭ ‬‬سيواصل كازويوشي ميورا مسيرته الاحترافية وعمره 55 عاما هذا الموسم بعد انضمام مهاجم منتخب اليابان السابق إلى سوزوكا بوينت جيترز المنافس في دوري الدرجة الرابعة الياباني لكرة القدم على سبيل الإعارة من يوكوهاما يوم الثلاثاء.

وانضم ميورا، الذي يكمل 55 عاما الشهر المقبل، إلى النادي الياباني عقب هبوط يوكوهاما إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم المنصرم.

ويتولى قيادة سوزوكا شقيقه ياسوتوشي وسيستمر ميورا بهذا الانتقال في الملاعب للموسم 37.

وقال ميورا في بيان "أنا ممتن لإتاحة الفرصة لي للعب هنا وسأبذل قصارى جهدي للمساهمة مع النادي على أرض الملعب".

وسيكون سوزوكا النادي 15 الذي يلعب له ميورا. ولعب المهاجم الدولي السابق أيضا في البرازيل وإيطاليا وكرواتيا وأستراليا.

وأصبح ميورا، المعروف بلقب "الملك كازو"، أكبر لاعب يشارك في الدوري الياباني في مارس آذار العام الماضي عن 54 عاما و12 يوما عندما لعب بديلا أمام أوراوا ريدز.

وميورا هو أيضا أكبر لاعب يسجل هدفا في الدوري الياباني بعدما هز الشباك في الدرجة الثانية ضد ثيسباكوساتسو جونما في مارس آذار 2017.

وكان ميورا الوجه الأبرز في كرة القدم اليابانية عندما انطلق الدوري الياباني للمحترفين في 1993 وقاد فيردي كاواساكي لإحراز أول لقبين.

ولعب 89 مباراة دولية مع اليابان، وفاز بكأس آسيا 1992 وهو ثاني أكبر هداف في تاريخ المنتخب الوطني برصيد 55 هدفا.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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