إدارة الطيران الأمريكية أوقفت رحلات جوية قرب توقيت إطلاق صاروخ كوري شمالي

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واشنطن (رويترز) - قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية يوم الثلاثاء إنها أوقفت لوقت وجيز إقلاع الطائرات من بعض مطارات الساحل الغربي يوم الاثنين قرب الوقت الذي تواترت فيه التقارير عن قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن إدارة الطيران أوقفت بعض عمليات الساحل الغربي لأقل من 15 دقيقة ”بسبب التقارير الأولية عن أحداث في منطقة المحيطين الهندي والهادي“ دون أن يربط ذلك مباشرة بإطلاق الصاروخ.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء نددت الولايات المتحدة بكوريا الشمالية لإطلاقها صاروخا باليستيا، قائلة إنه انتهاك للعديد من قرارات مجلس الأمن ويمثل تهديدا لجيرانها والعالم.

وقال متحدث باسم قيادة الدفاع الفضائي لأمريكا الشمالية إنها لم تصدر أي تحذير بعد إطلاق الصاروخ.

وكان تقييم قيادة المحيطين الهندي والهادي الأمريكية أن إطلاق الصاروخ لا يمثل تهديدا فوريا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو حلفاء الولايات المتحدة.

وطبقا للتقارير المنشورة والاتصالات الحية لمراقبة الملاحة الجوية فقد تم وقف إقلاع الطائرات في حوالي الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت المحيط الهادي.

وأضافت إدارة الطيران الاتحادية يوم الثلاثاء أنها ”تتخذ بانتظام إجراءات احترازية“.

(تغطية صحفية ديفيد شيباردسون وستيوارت فيل - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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