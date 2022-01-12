البنك الدولي يطالب مجموعة العشرين بتخفيف أسرع للديون مع تزايد العبء على الدول الفقيرة

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لندن (رويترز) - قال البنك الدولي يوم الثلاثاء إن الدول النامية الأكثر فقرا تحتاج لتخفيف أسرع للديون من مجموعة العشرين، مكررا دعواته للصين، أكبر دائن في العالم، والدائنين بالقطاع الخاص للمشاركة بشكل كامل في مساعي تخفيف أعباء الديون.

وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي للصحفيين، بينما كشف البنك عن أحدث تقرير لتوقعاته الاقتصادية العالمية، إن مستويات الدين في الأسواق الناشئة والدول النامية زادت بأسرع وتيرة في ثلاثة عقود، وإنه في حين أن النمو في الاقتصادات المنخفضة الدخل من المتوقع أن يرتفع في 2022 إلى 4.9 بالمئة وفي 2023 إلى 5.9 بالمئة فإن نصيب الفرد من الدخل من المتوقع أن يبقى أقل من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام في نصف تلك لدول.

وأضاف أنه في عام 2022 وحده، تواجه الدول الأكثر فقرا مدفوعات خدمة ديون بقيمة 35 مليار دولار مستحقة للدائنين الرسميين الثنائيين والدائنين بالقطاع الخاص وأن أكثر من 40 بالمئة من تلك المدفوعات مستحقة للصين، بعد أن انتهى تجميد لمدفوعات الديون العام الماضي.

وقال مالباس إن هناك حاجة لتسريع العمل بشأن إعادة هيكلة الديون، موضحا أن ثلاث دول فقط طلبت إعادة هيكلة ديونها حتى الآن، لكن دولا أخرى تحتاج المساعدة.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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