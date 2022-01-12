كوريا الشمالية تقول إن زعيمها حضر اختبارا "ناجحا" لصاروخ أسرع من الصوت
كوريا الشمالية تقول إن زعيمها حضر اختبارا "ناجحا" لصاروخ أسرع من الصوت
أخبار اليابان
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سول (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية مساء يوم الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي) أن البلاد أجرت تجربة ناجحة لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وأن الزعيم كيم جونج أون حضر الإطلاق لأول مرة منذ ما يزيد على عام.
وهذا هو ثاني اختبار من نوعه في غضون أقل من أسبوع، مما يؤكد تعهد كيم بتعزيز قدرات الجيش في العام الجديد بأحدث التقنيات في وقت تعثرت فيه المحادثات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن "تجربة الإطلاق كانت تهدف إلى التحقق النهائي من المواصفات الفنية الشاملة لنظام الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
اختبار لإطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في مكان لم يكشف عنه في كوريا الشمالية يوم 11 يناير كانون الثاني 2022 ونشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الأربعاء .تعذر على رويترز التحقق من صحة هذه الصورة بشكل مستقل. يحظر بيعها لطرف ثالث ويحظر استخدامها داخل كوريا الجنوبية كما يحظر بيعها لأغراض تجارية أو تحريرية داخل كوريا الجنوبية.
اختبار لإطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في مكان لم يكشف عنه في كوريا الشمالية يوم 11 يناير كانون الثاني 2022 ونشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الأربعاء .تعذر على رويترز التحقق من صحة هذه الصورة بشكل مستقل. يحظر بيعها لطرف ثالث ويحظر استخدامها داخل كوريا الجنوبية كما يحظر بيعها لأغراض تجارية أو تحريرية داخل كوريا الجنوبية.
صورة بثتها وكالة الأنباء المركزية الكورية لما ذكرت أنه اختبار لإطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في مكان لم يكشف عنه في كوريا الشمالية يوم 5 يناير كانون الثاني 2022 ونشرتها الوكالة الرسمية الكورية الشمالية يوم السادس من الشهر ذاته .تعذر على رويترز التحقق من صحة هذه الصورة بشكل مستقل. يحظر بيعها لطرف ثالث ويحظر استخدامها داخل كوريا الجنوبية كما يحظر بيعها لأغراض تجارية أو تحريرية داخل كوريا الجنوبية.