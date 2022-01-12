حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 310.08 مليون والوفيات 5 ملايين و846444
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 310.08 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و846444.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 842311 61689433
الهند 484213 35875790
البرازيل 620142 22558695
المملكة المتحدة 150230 14617314
فرنسا 125438 12111218
روسيا 666736 10684204
تركيا 83663 10003695
إيطاليا 139265 7554344
ألمانيا 114122 7545771
إسبانيا 89934 7164906
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
27 - العراق 24220 2100518
42 - الأردن 12909 1085500
44 - المغرب 14915 1004706
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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