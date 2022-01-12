الأسهم اليابانية ترتفع بعد صعود وول ستريت متأثرة بشهادة باول

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طوكيو (رويترز) - ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الأربعاء بعد أن أقبل المستثمرون على الأسهم التي تراجعت أسعارها من قبل وذلك بعد تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي التي جاءت أقل تشددا من المتوقع ودعمت الأسهم الأمريكية.

وأغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا 1.92 بالمئة مسجلا 28765.66 نقطة محققا أعلى زيادة يومية منذ 21 ديسمبر كانون الأول في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.64 بالمئة إلى 2019.36 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأمريكية ليل الثلاثاء وقاد المؤشر ناسداك الارتفاعات بعد أن استوعب المستثمرون تصريحات باول التي قال فيها إن من المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة هذا العام كما كان متوقعا.

ومن المنتظر صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين مستوى مرتفعا يبلغ سبعة بالمئة على أساس سنوي مما يدعم احتمالات رفع الفائدة في وقت قريب.

وقادت الأسهم القيادية على المؤشر نيكي الارتفاعات فزاد سهم طوكيو إلكترون 3.75 بالمئة وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 6.03 بالمئة.

وارتفعت الأسهم التي كانت تراجعت في السابق مع تراجع عائدات السندات الأمريكية، فقفز سهم كينس 4.98 بالمئة بعد أن خسر 11 بالمئة الأسبوع الماضي. وارتفع سهم نيديك لصناعة المحركات 2.63 بالمئة بعد أن خسر سبعة بالمئة خلال الفترة نفسها.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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