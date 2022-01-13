أمريكا تفرض عقوبات على أفراد من كوريا الشمالية وروسيا بعد تجارب صاروخية

أخبار اليابان





واشنطن (رويترز) - فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات على ستة أفراد من كوريا الشمالية ومواطن روسي وشركة روسية قالت إنهم مسؤولون عن شراء معدات من روسيا والصين لبرامج الأسلحة الكورية الشمالية.

تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ قامت بها بيونجيانج أحدثها إطلاق صاروخين الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هذه الخطوات تستهدف منع كوريا الشمالية من تحديث برامجها التسليحية وعرقلة محاولاتها لنشر التكنولوجيا العسكرية.

والعقوبات هي الأولى التي تستهدف برامج الأسلحة الكورية الشمالية التي تفرضها إدارة الرئيس جو بايدن التي سعت دون جدوى للتواصل مع بيونجيانج لفتح حوار لإقناعها بالتخلي عن قنابلها النووية وصواريخها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن ما زالت ملتزمة بمواصلة الجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وأضاف في إفادة صحفية ”ما شهدناه في الأيام القليلة الماضية ... يؤكد فقط اعتقادنا بأننا إذا كنا بصدد إحراز تقدم، يتعين علينا الانخراط في مثل هذا الحوار“.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هذه العقوبات تأتي عقب إطلاق كوريا الشمالية ستة صواريخ باليستية منذ سبتمبر أيلول 2021، مشيرة إلى أن إطلاق كل منها شكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

(إعداد أحمد السيد وأحمد حسن للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html