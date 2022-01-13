منظمة الصحة: أوميكرون أقل حدة من دلتا لكنه يمثل خطرا على غير المطعمين

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(رويترز) - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الأربعاء إن المتحور أوميكرون‭‭‭ ‬‬‬من فيروس كورونا والسريع الانتشار لا يسبب أمراضا شديدة مقارنة بالسلالة دلتا لكنه يظل ”فيروسا خطيرا“ لا سيما لمن لم يتلقوا التطعيم.

وأضاف في إفادة صحفية أن أكثر من 90 دولة لم تحقق بعد الهدف المتمثل في تطعيم 40 في المئة من سكانها وأن أكثر من 85 في المئة من الناس في أفريقيا لم يتلقوا جرعة واحدة حتى الآن.

وقال ”يجب ألا نسمح لهذا الفيروس بالانتشار بسهولة أو نرفع راية الاستسلام خاصة عندما يظل الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم غير مطعمين“.

وفي تقريرها الأسبوعي بشأن الجائحة يوم الثلاثاء، قالت منظمة الصحة العالمية إن الحالات زادت بنسبة 55 في المئة أو ما يعادل 15 مليونا في الأسبوع المنتهي في التاسع من يناير كانون الثاني مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

وقال تيدروس ”هذه الزيادة الكبيرة في الحالات ناجمة عن المتحور أوميكرون الذي يحل سريعا محل السلالة دلتا في جميع البلدان تقريبا“.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد حسن)

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