حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 313.26 مليون والوفيات 5 ملايين و854961
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 313.26 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و854961.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 844937 62356810
الهند 484655 36070510
البرازيل 620281 22630142
المملكة المتحدة 150609 14732594
فرنسا 125438 12479367
روسيا 667481 10702150
تركيا 83800 10077961
إيطاليا 139559 7774863
ألمانيا 114488 7601623
إسبانيا 90383 7592242
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
27 - العراق 24225 2102555
43 - الأردن 12932 1088329
45 - المغرب 14927 1012042
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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