حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 313.26 مليون والوفيات 5 ملايين و854961

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 313.26 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و854961.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 844937 62356810

الهند 484655 36070510

البرازيل 620281 22630142

المملكة المتحدة 150609 14732594

فرنسا 125438 12479367

روسيا 667481 10702150

تركيا 83800 10077961

إيطاليا 139559 7774863

ألمانيا 114488 7601623

إسبانيا 90383 7592242

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

27 - العراق 24225 2102555

43 ‬‬‬‬- الأردن 12932 1088329

45 - المغرب 14927 1012042

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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