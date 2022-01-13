توقعات بأن تصل أعداد الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في محافظة أوساكا اليابانية حوالي 2400 حالة - وسائل الإعلام

أخبار اليابان



امرأة ترتدي قناعًا واقيًا للوجه، وسط تفشي فيروس كورونا تمر أمام نافذة عرض لمتجر متعدد الأقسام في طوكيو، اليابان، 11 يناير/ كانون الثاني 2022. رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - نقلت وسائل إعلام محلية عن محافظ أوساكا هيروفومي يوشيمورا قوله إن محافظة أوساكا بغرب اليابان تتوقع تسجيل نحو 2400 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس.

وكان لدى المحافظة 1711 حالة يوم الأربعاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)