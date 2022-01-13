الأسهم اليابانية تغلق منخفضة بفعل زيادة الإصابات بفيروس كورونا

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طوكيو (رويترز) - انخفض مؤشر نيكي الياباني يوم الخميس بعدما حفزت قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 عمليات بيع في أسهم شركات التجزئة ومقدمي الخدمات الآخرين كما تراجعت أسهم التكنولوجيا.

وأغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا 0.96 بالمئة مسجلا 28489.13 نقطة في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.68 بالمئة.

وسجلت اليابان ارتفاعا في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 يوم الأربعاء إذ بلغت الإصابات أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في المناطق الحضرية الكبرى في طوكيو وأوساكا مع انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو إن البلاد "يجب أن تستعد لاستمرار الانتشار السريع للعدوى".

وكانت شركة ايون لتجارة التجزئة وشركة توهو لدور العرض السينمائي بين أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي فانخفضا 5.70 بالمئة و5.50 بالمئة على التوالي. وتراجع سهم فاست للتجزئة المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس 1.92 بالمئة.

وتراجع قطاع التكنولوجيا على الرغم من أنه بدأ اليوم في منطقة إيجابية. فنزل سهم ياسكاوا المنتجة للمعدات الكهربائية 6.29 بالمئة ليكون أكبر خاسر على المؤشر نيكي بالنسبة المئوية اليوم. وانخفض سهم أوليمبوس 4.99 بالمئة.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)

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